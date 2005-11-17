Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1912
Дата смерти17.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1912
Отец: Борхсениус Джеймс
Мать: Борхсениус Элида
Рождение ребёнка
25.04.1940
Рождение ребёнка
19.05.1943
Рождение ребёнка
17.12.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борхсениус Эллен Хелене
Работа или профессия
Неизвестно
Корабельный инженер
Смерть
17.11.2005