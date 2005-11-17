Борхсениус Фредрик Шарло Софус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1912

Дата смерти

17.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1912

Отец: Борхсениус Джеймс

Мать: Борхсениус Элида

Рождение ребёнка
25.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Эллен Хелене

Рождение ребёнка
19.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Эллен Хелене

Рождение ребёнка
17.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борхсениус Эллен Хелене

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Эллен Хелене

Работа или профессия
Неизвестно
Корабельный инженер
Смерть
17.11.2005
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