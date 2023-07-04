Сидоров Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Петр Иванович

Место рождения

с. Свинчус Касимовский уезд Рязанская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Свинчус Касимовский уезд Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сидорова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Сидорова Ольга Степановна

с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Рождение ребёнка
12.09.1929

Дочь: Алешина Вера Петровна

Мать ребёнка: Сидорова Ольга Степановна

с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Смерть
Около 1930