Сидоров Петр Иванович
Место рожденияс. Свинчус Касимовский уезд Рязанская область
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Свинчус Касимовский уезд Рязанская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сидорова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Сидорова Ольга Степановна
с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Рождение ребёнка
12.09.1929
Дочь: Алешина Вера Петровна
Мать ребёнка: Сидорова Ольга Степановна
с. Свинчус Ераховский район Рязанской области
Смерть
Около 1930