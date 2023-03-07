Тотьмянин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения17.10.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 51
Крещение
25.10.1915 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 51
Военная служба
Около 1943
политрук https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer2954438/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно