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Тотьмянин Иван Михайлов

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Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

17.10.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915 ст.

Отец: Тотьмянин Михаил Петров

Мать: Тотьмянина Александра Петрова

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 51
Крещение
25.10.1915 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 51
Военная служба
Около 1943
политрук https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer2954438/
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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