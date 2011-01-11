Цырфа Лидия Христановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цырфа Лидия Христановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951

Отец: Луценко Христан Михайлович

Мать: Луценко Вера Павловна

Рождение ребёнка
16.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цырфа Николай Никифорович

Рождение ребёнка
14.09.1979

Сын: Цырфа Александр Николаевич

Отец ребёнка: Цырфа Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цырфа Николай Никифорович

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