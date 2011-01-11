Цырфа Лидия Христановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1951
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951
Отец: Луценко Христан Михайлович
Мать: Луценко Вера Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цырфа Николай Никифорович
Рождение ребёнка
14.09.1979
Сын: Цырфа Александр Николаевич
Отец ребёнка: Цырфа Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно