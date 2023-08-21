Терпигорьева (Болотова) Татьяна Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпигорьев Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Терпигорьев Вячеслав Валентинович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терпигорьев Антон Вячеславович
Отец ребёнка: Терпигорьев Вячеслав Валентинович