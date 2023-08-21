Терпигорьева (Болотова) Татьяна Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорьева (Болотова) Татьяна Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпигорьев Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Терпигорьев Вячеслав Валентинович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терпигорьев Антон Вячеславович

Отец ребёнка: Терпигорьев Вячеслав Валентинович

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