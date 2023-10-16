Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рютиков Семён
Отец ребёнка: Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рютиков Игнат
Отец ребёнка: Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рютикова Варвара
Отец ребёнка: Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рюрикова Александра
Отец ребёнка: Ефим