Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рютиков Семён

Отец ребёнка: Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рютиков Игнат

Отец ребёнка: Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рютикова Варвара

Отец ребёнка: Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рюрикова Александра

Отец ребёнка: Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас

Отец ребёнка: Ефим

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