Касимов Анур Раилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Анур Раилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
19.02.2015

Дочь: Касимова Диана Ануровна

Мать ребёнка: Касимова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
03.09.2016

Дочь: Касимова Илана Ануровна

Мать ребёнка: Касимова Елена Сергеевна

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