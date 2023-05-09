Муковоз Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2010
Дочь: Богданова Ева Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2016
Дочь: Муковоз Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Пархомовка, Харківська область