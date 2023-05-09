Муковоз Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муковоз Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2010

Дочь: Богданова Ева Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2016

Дочь: Муковоз Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Пархомовка, Харківська область