Музалевская (Максимова) Марфа Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музалевская (Максимова) Марфа Ларионовна

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Место рождения

Чинеево, Чинеевская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния

Дата рождения

18.02.1904

Дата смерти

25.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Чинеево, Чинеевская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Музалевский Альберт Алексеевич

Отец ребёнка: Музалевский Алексей Сергеевич

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.07.1975
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
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