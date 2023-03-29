Музалевская (Максимова) Марфа Ларионовна
Место рожденияЧинеево, Чинеевская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Дата рождения18.02.1904
Дата смерти25.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Чинеево, Чинеевская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Музалевский Альберт Алексеевич
Отец ребёнка: Музалевский Алексей Сергеевич
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.07.1975
Талгар, Талгарский район, Алматинская область