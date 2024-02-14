Богданова Зулейха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Богданов Аглетдин Гайнетдинович
Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
10.04.1898
Сын: Богданов Тимербай Гайнетдинович
Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Богданов Гайнетдин Гайнетдинович
Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Смерть
Неизвестно