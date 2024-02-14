Богданова Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Зулейха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Богданов Аглетдин Гайнетдинович

Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
10.04.1898

Сын: Богданов Тимербай Гайнетдинович

Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Богданов Гайнетдин Гайнетдинович

Отец ребёнка: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Смерть
Неизвестно

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