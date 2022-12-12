Петухова (Ширяева) Наталья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Ширяева) Наталья Захаровна

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Место рождения

с.Голевская, Трубчевский район, Орловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ширяев Захар Матвеевич

Мать: не указана

с.Голевская, Трубчевский район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.05.1922

Сын: Петухов Александр

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Кулёва Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
17.02.1934

Сын: Петухов Виктор

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Н-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Яков

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич

Смерть
1978
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