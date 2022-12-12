Петухова (Ширяева) Наталья Захаровна
Место рожденияс.Голевская, Трубчевский район, Орловская область
Дата рождения1900
Дата смерти1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ширяев Захар Матвеевич
Мать: не указана
с.Голевская, Трубчевский район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.05.1922
Сын: Петухов Александр
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Кулёва Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
17.02.1934
Сын: Петухов Виктор
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Н-Сибирская область, Черепановский район, село Шелково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Яков
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Петухов Илья Естифеевич
Смерть
1978