Букин Георгий Феоктистович (?)
Место рождения
Дата рождения08.01.1872
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1872
Бракосочетание
09.11.1892
Жена: Букина Анна Григорьевна
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 20(21?); Невесте - 19; Нестор Увстафьев Букин и Димитрис Андреевич Букин
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
28.06.1914
Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна
Запасной унтер офицер Георгий Феоктист Букин и Анна Григорьева Воспр : крест Стефан Феоктист Букин и солдат девица Любовь Григорьева Букина
Смерть
После 1915
когда дочь умерла: состоящего на действительной службе унтер офицера