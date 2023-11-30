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Букин Георгий Феоктистович (?)

Место рождения

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.01.1872

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1872

Отец: Букин Феоктист Евстафьевич

Мать: Букина Евдокия Ивановна

Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Букина Анна Григорьевна

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 20(21?); Невесте - 19; Нестор Увстафьев Букин и Димитрис Андреевич Букин
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Букин Максим Георгиевич

Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Букин Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Букина Анна Григорьевна

Запасной унтер офицер Георгий Феоктист Букин и Анна Григорьева Воспр : крест Стефан Феоктист Букин и солдат девица Любовь Григорьева Букина
Смерть
После 1915
когда дочь умерла: состоящего на действительной службе унтер офицера
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