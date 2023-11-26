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Меньшикова Валентина Ивановна
Меньшикова Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Меньшиков Иван
Мать
Меньшикова Евдокия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Меньшиков Иван
Мать:
Меньшикова Евдокия Андреевна
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