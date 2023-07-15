Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1895

Дата смерти

11.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1895

Отец: Новокшонов Осип

Мать: Новокшонова мама Марии

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Чухарев Константин Федотович

Отец ребёнка: Чухарев Федот

Бракосочетание
1921

Муж: Кокотенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1922

Сын: Кокотенко Мамин Крестный Георгий (Гоша) Яковлевич Георгий

Отец ребёнка: Кокотенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
25.04.1929

Сын: Кокотенко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Кокотенко Яков Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1932

Сын: Кокотенко Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Кокотенко Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухарев Федот

Смерть
11.11.1968