Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1895
Дата смерти11.11.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1895
Отец: Новокшонов Осип
Мать: Новокшонова мама Марии
Рождение ребёнка
05.08.1911
Сын: Чухарев Константин Федотович
Отец ребёнка: Чухарев Федот
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
23.04.1922
Рождение ребёнка
25.04.1929
Сын: Кокотенко Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Кокотенко Яков Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1932
Сын: Кокотенко Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Кокотенко Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чухарев Федот
Смерть
11.11.1968