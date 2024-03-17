(Васильева) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Ян Евгеньевич

Отец ребёнка: Васильев Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Васильев Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Данила Евгеньевич

Отец ребёнка: Васильев Евгений Игоревич

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