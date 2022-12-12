Касов Дмитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасов Дмитрий Матвеевич

Касов Дмитрий Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Касов Матвей Прокопьевич

Мать: Касова Анастасия Агаповна

Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.

Сын: Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.

Сын: Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.10.1884 ст.

Сын: Касов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.

Дочь: Касова Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.

Дочь: Касова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.06.1895 ст.

Дочь: Касова Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.

Сын: Касов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close