Касов Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
24.03.1881 ст.
Сын: Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1883 ст.
Сын: Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1886 ст.
Дочь: Касова Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.07.1892 ст.
Дочь: Касова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.06.1895 ст.
Дочь: Касова Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Касова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно