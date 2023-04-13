Greece Maurice
Место рожденияLithuania
Дата рождения15.02.1892
Дата смерти?.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892
Отец: Greece Meyer
Мать: Greece Rachel Leah
Lithuania
Бракосочетание
20.06.1915
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Mabel Lucille
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Somerville, MA United States
Работа или профессия
Неизвестно
Lived in Malden married at 23, Born in Russia
Смерть
?.04.1963
Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA