Greece Maurice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Greece Maurice

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

15.02.1892

Дата смерти

?.04.1963

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1892

Отец: Greece Meyer

Мать: Greece Rachel Leah

Lithuania
Бракосочетание
20.06.1915

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Mabel Lucille

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Somerville, MA United States
Работа или профессия
Неизвестно
Lived in Malden married at 23, Born in Russia
Смерть
?.04.1963
Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA