Прыткова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1949

Дочь: Прыткова Инна Александровна

Отец ребёнка: Прытков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прытков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Прытков Александр

Смерть
Неизвестно
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