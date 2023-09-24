Чесалкина (Сотскова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Чесалкин Сергей Борисович
Отец ребёнка: Чесалкин Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесалкин Владимир Борисович
Отец ребёнка: Чесалкин Борис Иванович
Смерть
1982