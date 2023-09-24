Чесалкина (Сотскова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесалкина (Сотскова) Прасковья Васильевна

Чесалкина (Сотскова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Чесалкин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Чесалкин Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесалкин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Чесалкин Борис Иванович

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close