Устинов Егор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Егор Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Нина Фёдорова Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Моисей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Архип Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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