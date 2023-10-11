Лысакова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысакова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Лысаков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Лысаков Карп Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Степанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанович

Смерть
После 1834
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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