Лысакова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанович
Смерть
После 1834