Лагутина Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1959
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Лагутин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лагутин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лагутин Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагутина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагутина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич
Смерть
1959