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Лагутина Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лагутин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лагутин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лагутин Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Лагутин Анатолий Алексеевич

Смерть
1959
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