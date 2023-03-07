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Осетров Елисей Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Осетров Яков (Якушко) Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Осетров Иван Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Осетров Лука Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Осетров Емельян Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Осетров Андрей Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1734
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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