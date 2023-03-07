Осетров Елисей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Осетров Яков (Якушко) Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Осетров Иван Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Осетров Лука Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1734