Самаров Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
13.04.1928
Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Самаров Евгений Борисович
Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Самаров Геннадий Борисович
Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Самаров Валентин Борисович
Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самарова Анна Алексеевна
Смерть
1945