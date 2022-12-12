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Самаров Борис Васильевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Самаров Василий Тимофеевич

Мать: Самарова Варвара Ивановна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1928

Сын: Самаров Юрий Борисович

Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Самаров Евгений Борисович

Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Самаров Геннадий Борисович

Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Самаров Валентин Борисович

Мать ребёнка: Самарова Анна Алексеевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарова Анна Алексеевна

Смерть
1945
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