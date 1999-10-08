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Кудрич Анастасия Сергеевна
Кудрич Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1999
Пол
Женский
Отец
Кудрич Сергей Леонидович
1976 г.р.
Мать
Кудрич (Скляренко) Екатерина Валерьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1999
Отец:
Кудрич Сергей Леонидович
Мать:
Кудрич Екатерина Валерьевна
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