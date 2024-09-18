Шинкаренко (Терешкина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкаренко (Терешкина) Людмила

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

28.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1957 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ососков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкоренко Владимир

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Шинкоренко Николай

Отец ребёнка: Ососков Борис

Рождение ребёнка
14.11.1995

Сын: Шинкоренко Сергей

Отец ребёнка: Шинкоренко Владимир

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