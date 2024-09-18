Шинкаренко (Терешкина) Людмила
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения28.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ососков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шинкоренко Владимир
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Шинкоренко Николай
Отец ребёнка: Ососков Борис
Рождение ребёнка
14.11.1995
Сын: Шинкоренко Сергей
Отец ребёнка: Шинкоренко Владимир