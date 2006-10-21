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Алиценко Максим Дмитриевич
Алиценко Максим Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.2006
Пол
Мужской
Отец
Алиценко Дмитрий Викторович
1976 г.р.
Мать
Алиценко (Редько) Виктория Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2006
Отец:
Алиценко Дмитрий Викторович
Мать:
Алиценко Виктория Александровна
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