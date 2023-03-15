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Гурулева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

06.09.1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гурулев Дмитрий

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гурулев Семен

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гурулев Гавриил

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гурулев Порфирий

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурулев Григорий

Отец ребёнка: Гурулев Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Антон

Смерть
06.09.1864
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