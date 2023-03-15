Гурулева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти06.09.1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гурулев Дмитрий
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гурулев Семен
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гурулев Гавриил
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гурулев Порфирий
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев Григорий
Отец ребёнка: Гурулев Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Антон
Смерть
06.09.1864