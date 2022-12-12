Токмаков Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения20.11.1925
Дата смерти07.04.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925
Отец: Токмаков Тихон Никитич
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район. Д.Дурнево
Бракосочетание
17.07.1947
Рождение ребёнка
05.07.1948
Сын: Токмаков Юрий
Мать ребёнка: Токмакова Валентина Матвеевна
Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Павлова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Токмакова Валентина Матвеевна
Смерть
07.04.1985
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Днепродзержинск, Украина