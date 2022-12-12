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Токмаков Михаил Тихонович

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Место рождения

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

20.11.1925

Дата смерти

07.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925

Отец: Токмаков Тихон Никитич

Мать: Токмакова Евдокия Павловна

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район. Д.Дурнево
Бракосочетание
17.07.1947

Жена: Токмакова Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Токмаков Юрий

Мать ребёнка: Токмакова Валентина Матвеевна

Орловская область
Орловская область, Колпнянский р-н, деревня 1я Александровка | Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Павлова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Токмакова Валентина Матвеевна

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
07.04.1985
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Днепродзержинск, Украина
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