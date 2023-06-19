Филипович (Высокович) Леокадия Александровна
Место рождения
Дата рождения1878 или 1884
Дата смерти1983 или 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 или 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Филипович Иван Станиславович
Отец ребёнка: Филипович Станислав
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Шуба Екатерина Станиславовна
Отец ребёнка: Филипович Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипович Станислав
Смерть
1983 или 1984