Филипович (Высокович) Леокадия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович (Высокович) Леокадия Александровна

Место рождения

Успалище, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1878 или 1884

Дата смерти

1983 или 1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 или 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Успалище, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Филипович Иван Станиславович

Отец ребёнка: Филипович Станислав

Успалище, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Шуба Екатерина Станиславовна

Отец ребёнка: Филипович Станислав

Успалище, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипович Станислав

Смерть
1983 или 1984