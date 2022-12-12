Маннанов Кутдус Маннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маннанов Кутдус Маннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ганиева Ходыча

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маннанов Федор Кутдусович

Мать ребёнка: Маннанова Сабира (Соня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маннанова Сабира (Соня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маннанов Ахат (Алик) Кутдусович

Мать ребёнка: Маннанова Сабира (Соня)

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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