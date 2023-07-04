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Глеб Артурович
Глеб Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Артур
Мать
Ибрагимова (Такиуллина) Кристина
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Артур
Мать:
Ибрагимова Кристина
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