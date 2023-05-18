Варвара Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Калабин Флор Саввич
Сын: Калабин Прокопий Флорович
Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич
Дочь: Калабина Мария Флоровна
Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич
Дочь: Калабина Марина Флоровна
Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич
Дочь: Ворожцова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Дочь: Ворожцова Иулитта Прокопьевна
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Дочь: Ворожцова Марина Прокопьевна
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Сын: Ворожцов Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Дочь: Ворожцова Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Сын: Ворожцов Илья Прокопьевич
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Сын: Ворожцов Виктор Прокопьевич
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич