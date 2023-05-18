Варвара Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1882

Муж: Калабин Флор Саввич

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Калабин Прокопий Флорович

Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич

Рождение ребёнка
19.07.1886 ст.

Дочь: Калабина Мария Флоровна

Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич

Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Дочь: Калабина Марина Флоровна

Отец ребёнка: Калабин Флор Саввич

Рождение ребёнка
06.09.1891 ст.

Дочь: Ворожцова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Рождение ребёнка
14.07.1893 ст.

Дочь: Ворожцова Иулитта Прокопьевна

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Рождение ребёнка
14.07.1893 ст.

Дочь: Ворожцова Марина Прокопьевна

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Рождение ребёнка
31.05.1896 ст.

Сын: Ворожцов Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Рождение ребёнка
07.10.1898 ст.

Дочь: Ворожцова Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Рождение ребёнка
14.09.1900 ст.

Сын: Ворожцов Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Бракосочетание
27.01.1901 ст.

Муж: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Прокопия Амвросиевича
Рождение ребёнка
14.04.1902 ст.

Сын: Ворожцов Виктор Прокопьевич

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Смерть
Неизвестно