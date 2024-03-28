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Проскурякова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Проскурякова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Проскуряков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
28.01.1895

Сын: Проскуряков Василий Александрович

Отец ребёнка: Проскуряков Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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