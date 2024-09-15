Пашко Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти17.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Пашко Максим Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашко Мария Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1928
Сын: Пашко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пашко Мария Петровна
Клепачи, Пружанский район, Брестская область
Смерть
17.07.1942
17 июля 1942 года партизаны отряда имени Сталина разгромили гитлеровский гарнизон в деревне Рудники, в ответ на это немцы провели целый ряд кровавых расправ. В этот день оккупанты убили всех мужчин в... Показать все