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Пашко Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Пашко Максим Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашко Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Пашко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пашко Мария Петровна

Клепачи, Пружанский район, Брестская область
Смерть
17.07.1942
17 июля 1942 года партизаны отряда имени Сталина разгромили гитлеровский гарнизон в деревне Рудники, в ответ на это немцы провели целый ряд кровавых расправ. В этот день оккупанты убили всех мужчин в... Показать все

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