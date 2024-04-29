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Женский

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MM
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Von Toll) Anna Elisabeth

Отец ребёнка: Von Toll Christian

Rootsiküla, Saare, Estónia
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Von Toll Christian Wilhelm

Отец ребёнка: Von Toll Christian

Рождение ребёнка
1674

Сын: Von Toll Carl Gustav

Отец ребёнка: Von Toll Christian

Saaremaa, Estonia

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