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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Von Toll) Anna Elisabeth
Отец ребёнка: Von Toll Christian
Rootsiküla, Saare, Estónia
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Von Toll Christian Wilhelm
Отец ребёнка: Von Toll Christian
Рождение ребёнка
1674
Сын: Von Toll Carl Gustav
Отец ребёнка: Von Toll Christian
Saaremaa, Estonia