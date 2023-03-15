Шаклеин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Шаклеин Иван Алексеевич
Мать: Шаклеина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаклеин Иван Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область