Шаклеин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Шаклеин Иван Алексеевич

Мать: Шаклеина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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