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Рожина Диана Валериевна
Рожина Диана Валериевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рожин Валерий Александрович
1969 г.р.
Мать
Рамазанова Людмила Халифаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рожин Валерий Александрович
Мать:
Рамазанова Людмила Халифаевна
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