Соловьев Михаил Харитонович
Место рожденияИркутская обл., Качугский р-н, с. Верхоленск
Дата рождения1913
Дата смерти26.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
было еще два брака. Фамилия не менялась.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie1530819060/
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40162986/
Смерть
26.06.1982