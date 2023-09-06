Корнилова Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вячеслав

Мать: Волкова Вера Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова София Максимовна

Отец ребёнка: Корнилов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Егор Максимович

Отец ребёнка: Корнилов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родион

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вельмакина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Вельмакин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельмакин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Максим

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