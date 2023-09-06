Корнилова Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вячеслав
Мать: Волкова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова София Максимовна
Отец ребёнка: Корнилов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнилов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вельмакина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Вельмакин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельмакин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилов Максим