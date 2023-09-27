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Зайцев Валерий Александрович
Зайцев Валерий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Александр Андреевич
Мать
Зайцева (Храмцова) Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Зайцев Александр Андреевич
Мать:
Зайцева Мария Ивановна
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