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Леон Максимов

Место рождения

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

1761 г.р.
Около 1768 г.р.
Около 1769 г.р.
1774 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Максим

Мать: Екатерина Козмина

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Данила Леонов

Мать ребёнка: Домна Титова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ипат

Мать ребёнка: Домна Титова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Акула (Акила) Леонов

Мать ребёнка: Домна Титова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Домна Титова

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Титова

Смерть
Около 1790
Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
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