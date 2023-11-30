Леон Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Максим
Мать: Екатерина Козмина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Данила Леонов
Мать ребёнка: Домна Титова
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Ипат
Мать ребёнка: Домна Титова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Акула (Акила) Леонов
Мать ребёнка: Домна Титова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Домна Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Титова
Смерть
Около 1790