Татаринов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.2003
Сын: Местников Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Местникова Алла Анреевна
Рождение ребёнка
18.02.2010
Сын: Татаринов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Местникова Алла Анреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Местникова Алла Анреевна