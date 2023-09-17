Татаринов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.2003

Сын: Местников Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Местникова Алла Анреевна

Рождение ребёнка
18.02.2010

Сын: Татаринов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Местникова Алла Анреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Местникова Алла Анреевна

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