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Мартиненко Артем Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов

Мать: Мартиненко Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиненко Елисавета Захарьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартиненко Параскева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мартиненко Дмитрий Артемов

Мать ребёнка: Мартиненко Параскева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Мартиненко) Татияна Артемова

Мать ребёнка: Мартиненко Параскева

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Рождение ребёнка
1847

Дочь: София Артемова

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, мать - Елисавета Захарьева
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Мартиненко Клим Артемов

Мать ребёнка: Мартиненко Елисавета Захарьева

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 639
Смерть
Неизвестно

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