Мартиненко Артем Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Мартиненко Дмитрий Иванов
Мать: Мартиненко Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартиненко Параскева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мартиненко Дмитрий Артемов
Мать ребёнка: Мартиненко Параскева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Мартиненко) Татияна Артемова
Мать ребёнка: Мартиненко Параскева
Место жительства
20.04.1835 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Рождение ребёнка
1847
Дочь: София Артемова
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, мать - Елисавета Захарьева
Рождение ребёнка
?.04.1850
Мать ребёнка: Мартиненко Елисавета Захарьева
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 639
Смерть
Неизвестно