Савинов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1984

Отец: Савинов Сергей Анатольевич

Мать: Савинова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.2012

Сын: Савинов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.2014

Сын: Савинов Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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