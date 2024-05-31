Савинов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.2012
Сын: Савинов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности