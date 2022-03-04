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Остапчук Артемий Захарович
Остапчук Артемий Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.22
Пол
Мужской
Отец
Остапчук Захар Владимирович
2 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.22
Отец:
Остапчук Захар Владимирович
Мать: не указана
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