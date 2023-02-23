Шевченко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Ефим

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Апалин Данил

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Апалин Иван Антонович

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Саратовская обл., Петровский р-н, Ахметовский с/с
Рождение ребёнка
1914

Сын: Апалин Федор Антонович

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Манышева Мария Антоновна

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковенко Ульяна

Смерть
Неизвестно
Россия
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