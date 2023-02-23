Шевченко Ефим
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Апалин Данил
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Саратовская обл., Петровский р-н, Ахметовский с/с
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Манышева Мария Антоновна
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковенко Ульяна
Смерть
Неизвестно
Россия