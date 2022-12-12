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Гарифьянова Элина Вагизовна
Гарифьянова Элина Вагизовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
11.10.1980
Пол
Женский
Отец
Гарифьянов Вагиз Муллаянович
1947 г.р.
Мать
Гарифьянова (Царуш) Валентина Димитровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980
Отец:
Гарифьянов Вагиз Муллаянович
Мать:
Гарифьянова Валентина Димитровна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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