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Гарифьянова Элина Вагизовна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980

Отец: Гарифьянов Вагиз Муллаянович

Мать: Гарифьянова Валентина Димитровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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