Елова (Сочнева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елова (Сочнева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Елов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
05.11.1928

Сын: Елов Михаил Григорьвич

Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Елова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Елов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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