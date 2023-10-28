Елова (Сочнева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
05.11.1928
Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Елова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Елов Григорий Герасимович
Смерть
Неизвестно