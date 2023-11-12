Капитонова Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Аввакумова Людмила (Мила) Петровна
Отец ребёнка: Аввакумов Петр Петрович вроде
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Аввакумова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Аввакумов Петр Петрович вроде
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно