Капитонова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова Клавдия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Солуянова Софья Степановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Аввакумова Людмила (Мила) Петровна

Отец ребёнка: Аввакумов Петр Петрович вроде

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Аввакумова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Аввакумов Петр Петрович вроде

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакумов Петр Петрович вроде

Смерть
Неизвестно
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